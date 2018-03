Ben Kingsley è un criminale di guerra in fuga nel trailer di An Ordinary Man

In attesa di conoscere eventuali aggiornamenti sulla distribuzione italiana del lungometraggio spy action con, dopo il salto della notizia troverete il trailer ufficiale di An Ordinary Man , diretto e scritto dal filmmaker statunitense

Il film è incentrato sul famigerato criminale di guerra ed ex generale (Ben Kingsley), il quale spende il resto dei propri giorni in fuga dalle autorità internazionali, fino a quando tutto ad un tratto non si sposterà in nuovo nascondiglio. Qui intreccerà una relazione con una cameriera (Hera Hilmar) che, a sua volta, comincerà a prendersi cura del protagonista latitante. Quando, tuttavia, scopre che in realtà la donna è un agente ingaggiata per proteggerlo, l’ex generale dovrà prendere una decisione che cambierà drasticamente la vita di entrambi.

Diretto e sceneggiato dal regista Brad Silberling, già autore di pellicole famose come City of Angels – La città degli angeli in cui dirigeva Nicolas Cage e Meg Ryan o Lemony Snicket – Una serie di sfortunati eventi con Jim Carrey, le musiche sono state scritte da Christophe Beck (Ant-Man) e Gonzales (Elle). La fotografia è stata curata da Magdalena Górka (Jack Strong, Paranormal Activity 3).

La Saban Films ha acquisito i diritti per la distribuzione nordamericana di An Ordinary Man e il presidente della compagnia ha avuto modo in passato di elogiare il lavoro svolto dal premio Oscar in questi termini:

“È una garanzia di classe, coraggio e talento esaltante”.

An Ordinary Man è stato presentato in Italia in anteprima durante l’ultima edizione del Bif&st-Bari International Film Festival, svoltasi nell’aprile del 2017. Negli Stati Uniti la pellicola arriverà nelle sale cinematografiche a partire dal prossimo 13 aprile. In calce troverete anche la locandina del film.