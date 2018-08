Ben is Back: online il teaser trailer del dramma con Julia Roberts e Lucas Hedges

Julia Roberts e Lucas Hedges sono i protagonisti del teaser trailer di Ben is Back, film drammatico scritto e diretto dallo sceneggiatore romanziere Peter Hedges.

Il regista, padre dell'attore nominato all’Oscar per la sua interpretazione in Manchester by the Sea, è noto per aver scritto le sceneggiature di Buon compleanno Mr. Grape, About a Boy, Schegge di April e L’amore secondo Dan.

Il dramma segue la storia di Ben, affascinante ma problematico ragazzo che torna a casa per la notte di Natale. La madre Holly lo accoglie a braccia aperte, ma capisce presto che qualcosa non va. Durante le 24 ore che potrebbero cambiare le loro vite per sempre, Holly farà di tutto per evitare il collasso della propria famiglia. Il trailer ci mostra la gioia del personaggio di Julia Roberts nel riabbracciare suo figlio, nonostante l'avvertimento dell'altra sua figlia. Potete trovare il teaser trailer nel player in alto, fateci sapere cosa ne pensate.

Prodotto da Nina Jacobson e Brad Simpson, Il film include nel cast anche Courtney B. Vance (American Crime Story: Il caso O.J. Simpson) e Kathryn Newton (Lady Bird).

Ben is Back esordirà al Toronto Film Festival di settembre e arriverà nelle sale italiane il 20 dicembre distribuito da Notorious Picture.