Ben Davis sarà il direttore della fotografia di Captain Marvel

Con le riprese di Captain Marvel previste per questo gennaio, continua ad assemblarsi il cast tecnico che porterà in vita il personaggio di, la supereroina dei fumetti nota, per l'appunto, come

Il sito MCUExchange ha confermato che sarà Ben Davis a ricoprire il ruolo di direttore della fotografia della pellicola. Davis non è noto ai cinefumetti dei Marvel Studios avendo curato la fotografia di Guardiani della Galassia del 2014, di Avengers: Age of Ultron del 2015 e di Doctor Strange del 2016. Attualmente è al lavoro sul film in live-action di Dumbo, diretto da Tim Burton.

Il cinecomic sarà diretto dal duo formato da Anna Boden & Ryan Fleck e vedrà un cast tecnico di tutto rispetto. Tra i membri vi segnaliamo Andy Nicholson (Gravity) come scenografo, Christopher Townsend (Iron Man 3) come supervisore degli effetti visivi e Sanja Milkovic Hays (Star Trek: Beyond) come costumista. Geneva Robertson-Dworet (Tomb Raider) ha scritto la sceneggiatura più recente.

Sarà Brie Larson a dare vita al personaggio principale che, secondo le ultime notizie, sarà anche in Avengers 4. Al suo fianco dovremmo trovare anche Ben Mendelsohn come villain e Jude Law nei panni del suo mentore, Mar-Vell. Stando alle speculazioni più recenti, nel film dovremmo vedere anche l'introduzione nel Marvel Cinematic Universe del personaggio di Rick Jones.

Captain Marve uscirà l'8 marzo 2019.