Ben Affleck sta già pensando di lasciare il ruolo di Batman?

Quest'anno abbiamo letto tantissimi rumor riguardanti il futuro dell'Universo Cinematografico D Comics e, in particolare, ildi. Secondo delle voci di corridoio, Affleck stava seriamente pensando di lasciare la parte dell'Uomo Pipistrello nell'imminente futuro.

Rumor, tuttavia, semi-smentiti all'epoca ma che oggi, a pochi giorni dalla release di Justice League, tornano alla ribalta per via di alcune dichiarazioni di Ben Affleck che lasciano pochi dubbi. Riguardo alla sua possibile partecipazione al The Batman di Matt Reeves, l'attore ha affermato che è "qualcosa che sta contemplando", lasciando intendere che non ha ancora firmato ufficialmente per il film stand-alone.

E sul suo futuro come Batman sembra ancora più insicuro: "Non puoi interpretarlo per sempre, quindi sto trovando un modo elegante e fico per passare ad altro".

Chissà se un eventuale successo di Justice League possa fargli cambiare idea!