Ben Affleck si sta rimettendo in forma: che sia per lo standalone su Batman?

Ben Affleck interpreta ormai da qualche tempo il personaggio dei fumetti DC, il Cavaliere Oscuro. Lo abbiamo visto, recentemente, nel film corale Justice League, nel quale ha condiviso lo schermo con altri colleghi eroi: Flash, Aquaman, Cyborg, Wonder Woman e Superman.

Ora l'attore ha postato un'immagine di sé su Instagram, nella quale lo si vede indossare una tenuta sportiva, oltre a dei pesi attaccati alla vita che, presumibilmente, sono parte di un percorso di allenamento sportivo che Affleck sta seguendo. Potrebbe infatti aver iniziato il a "faticare" per prepararsi a Batman, il film che verrà diretto dal regista Matt Reeve.

Di certo non c'è nulla, intendiamoci. Nel senso che, come forse ricorderete, Affleck non ha ancora confermato ufficialmente il ritorno nei panni del Cavaliere Oscuro anzi, si erano sentiti rumor, mesi fa, che lo volevano addirittura fuori dal DCEU. Ma insomma, di certo lui si sta allenando, che sia per il cinefumetto o per Triple Frontier, il nuovo progetto al quale l'attore sta prendendo parte. Per cosa si stia rimettendo in forma, solo il tempo potrà confermarcelo e, qualora avessimo ulteriori notizie, non tarderemo a comunicarvele.

"Sulla scia della morte di Clark Kent/Superman (Henry Cavill) per mano di Doomsday in Batman v Superman: Dawn of Justice, il vigilante Bruce Wayne/Batman (Ben Affleck) rivaluta i suoi metodi estremi e inizia la ricerca di eroi straordinari per assemblare una squadra di combattenti del crimine con lo scopo di proteggere la Terra dalle incombenti minacce. Insieme a Diana Prince/Wonder Woman (Gal Gadot), Batman ingaggia il ciberneticamente modificato ex-giocatore di football Victor Stone/Cyborg (Ray Fisher), il velocista Barry Allen/Flash (Ezra Miller) ed il re guerriero atlantideo Arthur Curry/Aquaman (Jason Momoa). Insieme, la Justice League dovrà affrontare il temibile Steppenwolf (Ciarán Hinds), l'araldo secondo in comando del signore alieno della guerra Darkseid, incaricato proprio da quest'ultimo di ritrovare tre potenti artefatti nascosti sulla Terra."