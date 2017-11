Ben Affleck si è portato a casa un Batarang e la WB gli ha chiesto il rimborso!

ha preso un ricordino dal set di Justice League , un. Per tutta risposta la Warner Bros., che se n'è accorta, gli ha chiesto i soldi dell'oggettino indietro! Ecco cosa ha raccontato l'attore.

La star di Justice League, Ben Affleck, ha detto che la Warner Bros. gli ha chiesto indietro i soldi di un ricordino che lui ha preso dal set e che si è portato a casa: un Batarang, il boomerang si Batman, ruolo che interpreta nell'universo cinefumettistico precedentemente noto come DCEU.

Nonostante il mix di critica su Rotten Tomatoes e l'apertura più bassa del previsto, Justice League sta avendo un buon successo di pubblico e si è guadagnato una bella B+ su CinemaScore. E gli attori che interpretano il film sono attualmente in giro per programmi tv a fare comparsate e promuovere i prodotto.

In un'intervista al The Late Show with Stephen Colbert, giovedì scorso, Stephen Colbert ha chiesto ad Affleck se abbia avuto o meno la tentazione di portarsi dietro un "ricordino" dal set di JL e Affleck, sorridendo ha detto:

"Un paio di cosettine, come il batarang e un paio di altri aggeggini."

Però qualcuno alla produzione deve essersene accorto perché non facevano altro che continuare a chiedergli se avesse o meno visto quegli oggetti... E lui:

"Continuavano a chiamarmi e mi dicevano "Sei sicuro di non aver trovato nulla di quella roba ancora?"

E poi l'attore ha proseguito dicendo che "Non è che si può proprio parlare di "rubare" se poi ti mandano a casa la ricevuta per pagare la roba che hai preso, il che è esattamente ciò che è accaduto a me. E indovinate? I batarang non sono per niente economici!"

Affleck non ci ha detto quanto gli abbiano chiesto esattamente, comunque forse, gli verrà dedotta una piccola parte dello stipendio che ne dite? Voi, potendo, cosa vi sareste portati a casa dal set? Ditecelo nei commenti!

Justice League è attualmente in programmazione al cinema!