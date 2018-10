Ben Affleck rompe il silenzio dopo il periodo in rehab e ringrazia i fan

Ben Affleck ha voluto condividere con i fan un messaggio nel quale ringrazia tutti quelli che l'hanno sostenuto in quest'ultimo difficile periodo trascorso in rehab per cercare di sconfiggere la dipendenza dall'alcol. Affleck si è rivolto ai suoi fan in un post su Instagram qualche ora fa, interrompendo il silenzio dopo 40 giorni di riabilitazione.

"Questa settimana ho completato un periodo di quaranta giorni presso un centro di cura per la dipendenza dall'alcol e sono rimasto in cura ambulatoriale. Il sostegno che ho ricevuto dalla mia famiglia, dai miei colleghi e dai miei fan è per me più importante di quello che posso dire: mi ha dato la forza e il sostegno per parlare della mia malattia con gli altri. Combattere ogni dipendenza è una lotta lunga e difficile, per questo non si è mai veramente dentro o fuori dal trattamento, è un impegno a tempo pieno, sto combattendo per me stesso e la mia famiglia. Così tante persone hanno usato i social media per parlare del loro viaggio per combattere la dipendenza. A queste persone voglio dire grazie. La vostra forza è stimolante e mi sta sostenendo in modi che non pensavo fossero possibili. Mi aiuta sapere che non sono solo. Ho dovuto ricordare a me stesso che se hai un problema, chiedere aiuto è un segno di coraggio, non di debolezza o fallimento. Con l'accettazione e l'umiltà, continuo ad avvalermi dell'aiuto di così tante persone e sono grato a tutti quelli che sono li per me. Spero che lungo la strada io possa dare un esempio agli altri che stanno lottando".



Diversi fan hanno inviato messaggi di supporto a Ben Affleck nei commenti al post, facendo il tifo per la sua salute e il suo benessere.

Anche l'ex moglie Jennifer Garner ha fornito un supporto fondamentale, convincendo la star a chiedere aiuto in un centro riabilitativo lo scorso 22 agosto. Separata dal giugno 2015, la coppia sta procedendo verso il divorzio ma sono rimasti in buoni rapporti. Dalla loro unione sono nati i piccoli Violet, Seraphina e Samuel.

Nelle scorse ore un report vorrebbe Ben Affleck ancora interessato a interpretare Batman in un film esterno al DC Extended Universe.