Ben Affleck riveste i panni dell'eroe per un bambino malato di cancro

L’attore, attualmente alle Hawaii dove si stanno svolgendo le riprese di Triple Frontier di J.C. Chandor , ha effettuato una chiamata con FaceTime a Mukuta e dopo un iniziale momento di imbarazzo per non averlo riconosciuto – data la folta barba che ha al momento Affleck per le riprese del film – il suo volto si è rapidamente reso conto di trovarsi davanti Batman in persona.

Hospice Atlanta is calling for Batman!



Melissa has been next to Mukuta daily & has come to know that Batman is his favorite Superhero.He has cholangeocarcinoma.Sadly-His life is going to end soon (days/week)We need a Batman costume or someone to be the Batman themselves. 🙏 pic.twitter.com/l1uMvFaC3o — Evil Mel Tucker👊🏾 (@EvilMelTucker) 2 aprile 2018

Such a memorable day for Mukuta who’s a super #Batman fan! He received a phone call from @BenAffleck today. Thanks to the widespread community support and helping us deliver on our mission: To Improve the Lives of Those We Serve. #HospiceAtlanta @EvilMelTucker #Batman4Mukuta pic.twitter.com/l2Z8AdnHaX — Visiting Nurse | Hospice Atlanta (@VNHS) 5 aprile 2018

Not all heroes wear capes. Though, coincidentally, some do. 🤗 Bravo, @BenAffleck. And continued prayers for Mukuta. 🙏 https://t.co/ZWTpzDqsM2 — Zachary Levi (@ZacharyLevi) 6 aprile 2018

Mukuta is the real superhero here! https://t.co/zU1wBgc4kS — Ben Affleck (@BenAffleck) 7 aprile 2018