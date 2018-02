Ben Affleck indeciso sul suo futuro come Batman nell'Universo Cinematografico DC?

E' da mesi, ormai, che si susseguonosu rumor riguardo il futuro dinei panni di Batman all'interno dell'

Non è un caso che, ancora oggi, non sappiamo se The Batman sarà effettivamente o meno in continuity. E, ancor peggio, non sappiamo se Ben Affleck tornerà o meno ad interpretare l'Uomo Pipistrello in quella pellicola di Matt Reeves (le voci di corridoio vogliono Jake Gyllenhaal come sicuro sostituto). Insomma, cosa sta accadendo dietro le quinte? Cerca di svelarcelo il sito Revenge of the Fans.

Secondo il sito, "non è esattamente quello che si aspettava" l'attore quando ha firmato per interpretare Baman al cinema. Tra la Warner Bros. che ha provato a far entrare in produzione The Batman (quando Affleck era ancora coinvolto come regista) prima di avere una sceneggiatura pronta, ritardando persino il suo altro progetto, La Legge della Notte, e la non proprio entusiasmante reazione del pubblico all'Universo DC, avrebbero portato l'attore a ripensare due volte sul da farsi. Per ora, la situazione si trova in una sorta di limbo.

"Per ora Affleck è ancora Batman. Un cambio di attore non sarà reso pubblico finché Affleck non lascerà ufficialmente, e per ora è ancora Batman. Ma per ora, sono in negoziazione. Non si parla di soldi, ma di apparizioni e creatività. Ben non vorrebbe lasciare del tutto, ma non vuole nemmeno legarsi al ruolo per tanto tempo" scrive il sito. A complicare le cose, a quanto pare, lo studio che non sarebbe felice dell'attore e del suo non essere riuscito totalmente a "RDJ questa cosa" con RDJ che sta, chiaramente, per Robert Downey Jr., interprete di Tony Stark/Iron Man nell'Universo Cinematografico Marvel Studios.

Insomma una situazione nel limbo, per ora. Noi vi terremo aggiornati a riguardo.