Ben Affleck e Gavin O'Connor di nuovo insieme dopo The Accountant per The Has-Been

Come riportata quest'oggi in esclusiva il puntualissimo Deadline, il team che ha già portato in sale il bel The Accountant, cioé Ben Affleck e Gavin O'Connor, tornerà a collaborare per The Has-Been, nuovo film sceneggiato da Brad Ingelsby (Il fuoco della vendetta).

Come spiega il sito, la Warner Bros starebbe finalizzando l'accordo per far sì che si inizi a girare il prima possibile, ma al momento non è ancora stato raggiungo un accordo. La sceneggiatura di Ingelsby avrebbe infatti suscitato grande interesse. La storia ruota attorno a un ex-giocatore di Basket vedovo della moglie e in lotta con una forte dipendenza. Per rimettersi in piedi decide così di diventare l'allenatore della squadra di pallacanestro etnicamente mista e davvero disperata della sua Alma Mater.

Ovviamente Affleck interpreterebbe l'allenatore.



Lo stesso attore produrrà anche la pellicola sempre insieme a O'Connor, ma insieme a loro ci saranno anche Jennifer Todd, Mark Ciardi e Gordon Gray. Al momento, comunque, Affleck è impegnato sul set di Triple Frontier di J.C. Chandor per Netflix e sta anche sviluppando il sequel di The Accountant sempre insieme a O'Connor.



Brad Ingelsby è soprattutto noto per aver scritto Il fuoco della vendetta e Run Alla Night, thriller drammatici di un certo spessore che lo hanno portato alla ribalta internazionale.