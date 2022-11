Daniel Craig è protagonista del nuovo spot della vodka Belvedere diretto da Taika Waititi

Se vi aspettate di vedere la solita campagna sulla vodka, avete toppato in pieno. Un Daniel Craig come mai visto prima, dopo anni passati tra Martini e drink sofisticati, è protagonista del nuovo spot della vodka Belvedere diretto da Taika Waititi e con soundtrack curata da Rita Ora.

Dopo anni passati a vedere l'attore inglese in ruoli un pò più ingessati e drammatici, vederlo in queste vesti può sembrare abbastanza strano. Esageratamente sensuale, grottesco, divertente nel suo essere totalmente decontestualizzato e distante dal personaggio che siamo stati abituati a conoscere, la nuova pubblicità della vodka Belvedere ci mostra un Daniel Craig vestito in pelle ed impegnatissimo a ballare (in maniera ridicola) tra i corridoi di un hotel di lusso.

Mentre Waititi sembri non avere fretta sul tema Star Wars, continua a lavorare a progetti collaterali compreso questo ironico (ma girato benissimo) spot. Lo stile della campagna pubblicitaria si pone perfettamente in contrasto con l'idea che il pubblico di tutto il mondo ha di Daniel Craig. Visto dal 2006 come l'agente segreto al servizio di sua Maestà, l'attore in realtà è anche un grandissimo talento della commedia. A confermarlo sono i suoi recenti ruoli in Knives Out e La Truffa dei Logan dove interpreta personaggi principalmente comici. Nello spot questo elemento viene portato all'estremo anche grazie alla mano di Waititi che recentemente ha dichiarato quanto per lui fosse limitante "chiedere a Daniel solo di tenere in mano un Martini".

Daniel Craig tornerà al cinema a fine mese con il sequel di Knives Out. Proprio riguardo il complicato rapporto dell'attore con il franchise di 007, il collega Dave Bautista ha raccontato di quanto Craig fosse più divertito in Glass Onion che in Spectre. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!