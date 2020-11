La Belva, il cameo di Edo ed Eleonora di Skam Italia nel film originale Netflix

La Belva di Ludovico Di Martino sta facendo davvero parlare di sé in Italia e anche all'estero, dove in alcuni paesi già coperti da Netflix è entrato nella Top 3 dei film più visti dopo appena tre giorni dal suo approdo sulla piattaforma streaming, e i fan nostrani di Skam Italia hanno anche un ottimo motivo per vederlo.

A parte l'high concept trafugato da Io vi troverà con Liam Neeson e tutta una serie di rimandi al cinema internazionale, da Atomica Bionda di David Leitch al Daredevil sempre targato Netflix, La Belva nasce dallo sceneggiatore e regista della terza stagione di Skam Italia, molta amata dal pubblico di giovanissimi e in grado di raccontare al meglio le ferite e lo sviluppo della cosiddetta Generazione Z, forse al pari di Euphoria di HBO, anche se in quei lidi andiamo su di una qualità differente e meno legata alla realtà sociale e fotografica - se vogliamo.



Perché parliamo di Skam? Perché grazie a un nuovo video pubblicato proprio da Netflix, che ha distribuito da poco sul servizio tutte le stagioni dello show, siamo venuti a conoscenza di un piccolo cameo degli Edoardo ed Eleonora interpretati da Giancarlo Commare e Benedetta Gargari proprio La Belva, quando Leonida Riva va a sbattere confuso contro un ragazzo di passaggio in discoteca.



Vedere per credere.