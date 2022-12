E' stato tutto bello: Sky presenta il film sul campione del calcio italiano Paolo Rossi

Gli amanti della Formula 1 troveranno Villeneuve Pironi a Natale su Sky, ma per gli appassionati di calcio il network in queste ore ha presentato anche E' stato tutto bello, documentario di Walter Veltroni dedicato al campione del mondo Paolo Rossi.

Bambino gracile all’apparenza e di famiglia proletaria, Paolino gioca a calcio tutti i giorni nei campetti dell’oratorio della sua città, Prato. Il talento si nota e, appena quattordicenne, viene chiamato a giocare nella giovanile della grande Juventus, che lo costringe a trasferirsi da solo a Torino. Si rompe il menisco per tre volte all’inizio di una carriera che rischia di non cominciare mai. Dopo essere diventato capocannoniere e aver fatto impazzire l’Italia ai Mondiali in Argentina, durante i quali entra nel cuore di tutti con il soprannome di Pablito, la sua carriera subisce nuovamente una battuta d’arresto: viene investito dalle accuse nel brutto affaire del calcioscommesse. Seppur assolto dal tribunale, la giustizia sportiva lo condanna a due anni di assenza dai campi. Subito dopo, però, Enzo Bearzot, che lo ama e lo stima da sempre, lo porta senza esitazione in Spagna a giocare quel Mondiale dell’82 che tutta l’Italia ricorda.

È Stato Tutto Bello - Storia Di Paolino e Pablito, che vede il ritorno alla regia di Walter Veltroni per catturare l’emozionante storia calcistica e umana di Paolo Rossi, scomparso il 9 dicembre 2020, sarà in onda mercoledì 21 dicembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno, in contemporanea anche su Sky Cinema 4K e Sky Documentaries, e anche sabato 24 dicembre alle 14 e alle 21 su Sky Sport Calcio, in streaming su NOW e disponibile on demand, anche in qualità 4K. Veltroni, che del film firma anche soggetto e sceneggiatura, racconta il campione attraverso filmati privati e di repertorio, oltre che attraverso interviste a chi gli è stato vicino, tra queste quelle a Federica Cappelletti e Rossano Rossi, moglie e fratello del calciatore, oltre che i compagni di squadra Antonio Cabrini, Marco Tardelli e Giuseppe Bergomi.

