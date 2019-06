Un bellissimo poster IMAX per l'atteso Spider-Man: Far From Home

Come sappiamo, sono ufficialmente terminati i lavori di post-produzione di Spider-Man: Far From Home, attesissimo sequel di Spider-Man: Homecoming ancora una volta diretto da Jon Watts e interpretato da Tom Holland, ma la campagna promozionale non potrebbe essere più viva, tanto da regalarci oggi del nuovo materiale.

Stiamo parlando per l'esattezza di un bel poster IMAX del film, che ci regala un nuovo sguardo al cinecomic co-prodotto da Sony e Marvel Studios e curato interamente lato creativo dalla compagnia di Kevin Feige. Il poster è anche curioso, perché in basso mostra una londra disegnata con gessetto bianco, unendo il disegno al live-action dei personaggi. Vediamo Spider-Man ergersi su tutti, mentre in basso figurano Nick Fury (Samuel L. Jackson) e Mysterio (Jake Gyllenhaal).



Spider-Man: Far From Home introdurrà nel Marvel Cinematic Universe sia il personaggio di Mysterio sia il Multiverso Marvel, che sappiamo essersi formato dopo lo schiocco delle dita di Thanos. La minaccia che dovrà affrontare Peter in questa nuova avventura sarà quella degli Elementali, aiutato però da Quentin Beck, mentre dovrà anche fare i conti con una pesante eredità morale e supereroistica.



Il film vede nel cast anche Zendaya e Cobie Smulders, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 10 luglio.