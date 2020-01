Un bellissimo poster IMAX pieno d'animali per il Dolittle con Robert Downey Jr.

La Universal Pictures ha diffuso un nuovo e bellissimo poster IMAX per l'intrigante Dolittle, reboot cinematografico del personaggio letterario creato da Hugh Lofting scritto e diretto da Stephen Gaghan (Syriana, Gold) e con protagonista un eccentrico Robert Downey Jr. nei panni del personaggio titolare del film.

Oltre a dare un'occhiata ai tanti animali che accompagneranno Dolittle nel suo viaggio alla ricerca di una cura per la malattia di sua Maestà, nel poster è possibile dare anche un'occhiata al villain del film, che ricordiamo sarà interpretato da Antonio Banderas.



Tutto ci aspettavamo, da questo nuovo Dolittle, tranne che fosse una cosa del genere, e soprattutto sorprende anche scoprire il newyorkese di nascita Robert Downey Jr. recitare con un marcato accento britannico, essendo il punto di partenza proprio il Regno Unito e il personaggio di nazionalità inglese. Al netto di una CGI al momento ancora in fase d'elaborazione post-produttiva e dunque migliorabile, quello che abbiamo tra le mani è un titolo ovviamente rivolto alle masse e con la star di Avengers che torna dopo cinque anni a un ruolo diverso e importante oltre a quello di Iron Man.



Dolittle può vantare inoltre un cast vocale all-star che comprende Tom Holland, Rami Malek, Emma Thompson, Ralph Fiennes, Octavia Spencer, Selena Gomez e John Cena. Inoltre, oltre a Banderas, anche Michael Sheen è stato ingaggiato per un ruolo live-action ancora misterioso.



L'uscita nelle sale è prevista per il prossimo 30 gennaio. Vi lasciamo all'analisi del trailer di Dolittle.