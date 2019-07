La bellissima Ariana DeBose è Anita nel first look di West Side Story di Steven Spielberg

Dopo la prima immagine ufficiale di West Side Story, il remake di Steven Spielgerg del classico musical di Jerome Robbins e Robert Wise uscito nel 1961 mostra finalmente la sua Anita.

Come potete vedere in calce all'articolo, infatti, è stata pubblicata la prima foto ufficiale della meravigliosa Ariana DeBose negli iconici panni di Anita: il ruolo, nel film originale, fu di Rita Moreno, che fu premiata con l'Oscar alla migliore attrice non protagonista (il film ne vinse dieci su un totale di undici nomination).

Che ne pensate della foto? E quali sono le vostre aspettative per il film di Spielberg? Avete visto il musical originale? Come sempre, fatecelo sapere nella sezione dei commenti.

Prodotto e diretto da Spielberg su una sceneggiatura firmata da Tony Kushner, West Side Story è basato sul musical originale di Broadway del 1957 con libretto di Arthur Laurents, parole di Stephen Sondheim e colonna sonora di Leonard Bernstein. Liberamente ispirato a Romeo e Giulietta, West Side Story racconta la storia di Tony e Maria, due ragazzi che si amano nonostante siano membri di due gang rivali nella New York della metà degli anni '50.

Il film, una produzione Amblin Entertainment, debutterà nelle sale il 18 dicembre 2020 distribuito dalla Disney. Le musiche del film sono state realizzate da un'orchestra diretta dal maestro Gustavo Dudamel.

Per altre informazioni, guardate Steven Spielberg sul set di West Side Story in compagnia di Stephen Sondheim, autore dei testi del musical originale.