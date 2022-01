Belli Ciao: perché il film di Pio e Amedeo non convince affatto?

Sul nostro canale YouTube potete visualizzare la nostra videorecensione di Belli ciao, film d'esordio da protagonisti al cinema per il duo Pio e Amedeo, coppia comica pugliese divenuta celebre nella televisione grazie agli spettacoli sulle reti locali e sulla Rai che già vantava alcune apparizioni cinematografiche. Il film però non convince.

Dotato della stessa regia che ha fatto la fortuna di Checco Zalone, ovvero il navigato Gennaro Nunziante, dietro la macchina da presa di tutti i film dell'amatissimo comico pugliese (a parte l'ultimo, Tolo Tolo), Belli ciao ripropone lo stereotipo del migrante al nord che dimentica affetti e radici in favore di lavoro e stabilità economica, nel suo trasferimento dalla provincia del sud a Milano, capitale economica del paese.

A differenza dei precedessori, da Zalone appunto ma anche da Massimo Troisi, di cui ricordiamo il capolavoro Ricomincio da tre, la verve di Pio e Amedeo è ai limiti della banalità e non possiede quella verve dissacrante e anche politicamente scorretta dei film che hanno invece fatto la fortuna di Zalone.

Anche gli incassi non stanno premiando il film della coppia: in meno di dieci giorni il film ha accumulato appena 2.2 milioni di euro, poco più di Me contro Te Il Film - Persi nel tempo. Di certo non il risultato che i produttori si sarebbero aspettati alla vigilia. Se non altro Belli ciao ha battuto Matrix Resurrections al botteghino, ma quest'ultimo film soffre della disponibilità in streaming su HBO Max negli USA che di fatto ha aumentato il rischio di pirateria. Matrix Resurrections è il film più piratato delle ultime settimane.

Pio e Amedeo sono ancora nelle sale italiane e vi rimandiamo quindi anche alla nostra recensione di Belli ciao.