Belli Ciao in streaming e su Sky: ecco quando sarà disponibile il film di Pio e Amedeo

Belli ciao di Pio e Amedeo è uscito al cinema durante il periodo di capodanno, e adesso si prepara ad arrivare nella programmazione di Sky e anche in streaming su NOW.

Il film arriverà in prima tv domenica 17 aprile, alle 21.15 su Sky Cinema Uno e Sky Cinema 4K (e alle 21.45 anche su Sky Cinema Comedy), e sarà anche in streaming su NOW e disponibile on demand, anche in qualità 4K. La commedia di e con Pio e Amedeo, diretta da Gennaro Nunziante, che ha scritto il film insieme ai due attori comici pugliesi, racconta con ironia e leggerezza il dilemma che attanaglia i giovani del Sud quando si interrogano sul proprio futuro: partire o restare? Restare o partire? Nel cast anche Lorena Cacciatore, Rosa Diletta Rossi, Nicasio Catanese, Giorgio Colangeli.

In Belli ciao Pio e Amedeo sono due amici inseparabili, o almeno lo sono stati fino al giorno della maturità, quando scatta anche per loro, inesorabile, il fatidico dilemma che attanaglia i giovani del Sud: mollare tutto in cerca di un futuro migliore o restare a casa e provare a costruire lì il proprio domani? Pio, con l’ambizione della finanza, decide di partire per Milano, Amedeo – da sempre appassionato di medicina – sceglie invece di restare, convinto che anche al Sud si possa progettare un futuro. E anche se non ha mai preso uno stetoscopio in mano e si è ritrovato a vendere articoli sanitari, lavora al fianco del Sindaco per bloccare l’inevitabile fuga dei giovani verso il Nord. Ma per rilanciare l’economia locale servirebbe un grande investimento…e sarà così, per un imprevedibile scherzo del destino, che i due amici si ritroveranno anni dopo, su fronti opposti ma forse con un sogno in comune.

