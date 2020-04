Belle & Sebastien: cosa c'è dietro il grande successo della saga?

Questa sera in prima visione TV su Rai 1 andrà in onda Belle & Sebastien - Amici per sempre, terzo capitolo della serie cinematografica dedicata ai personaggi nati dalla penna dell'attrice francese Cécile Aubry e cominciata con il primo capitolo del 2013 con protagonista sempre il giovane Félix Bossuet.

Non tutti sanno che la serie cinematografica di Belle & Sebastien, pur negli ottimi riscontri di pubblico anche in Italia, è un vero e proprio fenomeno in Francia, dove la serie trova origine nelle storie pubblicate per la prima volta nel 1965 dall'attrice e sceneggiatrice Cécile Aubry, poi edite anche in Italia due anni più tardi con il titolo Bella e Sebastiano. Il primo film, costato circa 10 milioni di euro, ha incassato oltre 35 milioni di dollari in tutto il mondo, con il terzo film che ha mantenuto gli stessi risultati nonostante il passare degli anni e la necessità di avere un pubblico sempre molto giovane, quello al quale sono rivolte queste storie.

Il primo adattamento di Belle & Sebastien lo si ebbe nella televisione francese già nell'anno di pubblicazione delle prime storie, nel 1965, con uno sceneggiato che andò in onda per ben cinque anni (fino al 1970). La storia è quella dell'amicizia tra un bambino di sei anni di nome Sebastien e il suo cane Belle, un Cane da montagna dei Pirenei, e l'ambientazione è quella di un villaggio situato nelle Alpi francesi, vicino al confine con l'Italia. Sebastian divide l'abitazione con il vecchio nonno, la sorella e il fratello adottivi, mentre la madre, una Rom, è morta poco dopo averlo dato alla luce mentre cercava di varcare il confine nel giorno di San Sebastiano, da qui il nome del piccolo.

La serie ha avuto anche due trasposizioni animate, una giapponese andata in onda nel 1981 per un totale di 51 episodi e una francese più recente (2017). Il primo adattamento cinematografico è datato appunto 2013 e ha per protagonista quello che finora è l'unico attore ad aver impersonato Sebastien, ovvero Félix Bossuet, che l'ha ritratto anche nei successivi due sequel, Belle & Sebastien - L'avventura continua (2015) e quindi in Belle & Sebastien - Amici per sempre, in onda stasera alle 21:25.