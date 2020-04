Belle non rispetta le regole anti Coronavirus: la video-parodia de La Bella e la Bestia

Sono molte in queste settimane le parodie di celebri film o canzoni che cercano di sdrammatizzare sul tema del momento, la pandemia di Coronavirus che costringe il mondo a chiudersi in casa. Il mondo Disney non fa eccezione, e tra i numerosi esempi un video tratto da La Bella e la Bestia sembra particolarmente riuscito.

La clip ha cominciato a girare nei giorni scorsi su Twitter, come si può vedere in calce alla news, ed è ben presto diventata - ehm - virale. Si tratta di una parodia realizzata dalla musicista Sharon Luxenburg, prendendo spunto da una scena del cartone animato, da cui è stato successivamente tratto un live action disponibile in home video e adesso anche su Disney+.

Nelle immagini si vede Belle uscire di casa e andarsene in giro senza rispettare nessuna delle regole che abbiamo ormai imparato tutti a conoscere: mantenere la distanza di almeno un metro dalle altre persone, lavarsi spesso le mani e così via. A onor del vero, neanche il resto del villaggio sembra avere un comportamento irreprensibile. E così, al negoziante che avvicina Belle chiedendole "Perché non sei in quarantena?", la ragazza risponde: "Non sono malata, vado solo a comprare della carta igienica prima che finisca". Belle viene poi additata dai passanti perché non indossa guanti e mascherina ("Ci infetterà tutti!" esclama qualcuno preoccupato). Durante il suo giro di compere, inoltre, accarezza un bambino come se niente fosse, e confessa al bibliotecario di non ricordare se si è lavata le mani.

Nei mesi scorsi La Bella e la Bestia è stata presentata anche in versione sing along, e un brano del genere, in effetti, si presterebbe bene in questo momento per un karaoke. Ovviamente, inutile dirlo, domestico.