La Belle Epoque: il clamoroso esordio di Penelope Cruz tra sesso e Oscar

Stasera torna in tv La Bella Epoque, dramma erotico del 1992 diretto da Fernando Trueba che segnò l'esordio al cinema di Penelope Cruz, oggi superstar internazionale acclamata in tutto il mondo.

Per essere precisi il vero esordio arrivò qualche mese prima, a settembre del '92 con Prosciutto Prosciutto, dove la Cruz conobbe e recitò al fianco del suo futuro marito Javier Bardem per la regia di Bigas Luna. Entrambi i film vantano forti componenti erotiche, ma nonostante il premio speciale per la regia alla Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, Prosciutto Prosciutto capitolò ai Premi Goya proprio contro La Bella Epoque: su sei candidature infatti non vinse neanche un premio, mentre il film dicembrino incassò la bellezza di diciassette nomination e fece incetta di premi, ben 9 (incluso Miglior Film).

Ecco quindi che, nonostante in Prosciutto Prosciutto avesse un ruolo molto più centrale (tant'è vero che per La Belle Epoque furono Chus Lampreave e Mary Carmen Ramirez ad essere nominate al Goya per la miglior attrice non protagonista, e la prima ritirò il premio davanti proprio alla Cruz che era nominata per Prosciutto Prosciutto), la futura superstar sarebbe volata agli Oscar 1993 con il dramma storico di Trueba, che qualche mese dopo i Goya vinse anche agli Academy Awards in qualità di miglior film straniero.

Insomma, Penelope Cruz è letteralmente l'incarnazione del motto 'il buongiorno si vede dal mattino'.

