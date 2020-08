Bella Thorne torna su Netflix: annunciata la data di uscita di The Babysitter 2!

Poche ore fa il servizio di streaming on demand Netflix ha svelato la data di uscita ufficiale di The Babysitter 2, sequel dell'omonimo horror del 2017 diretto da McG.

Come facilmente intuibile, l'arrivo del nuovo capitolo della saga è previsto in tempo per il periodo di Halloween, che anzi anticiperà di qualche settimana: The Babysitter: Killer Queen, questo il titolo ufficiale, sarà infatti online sulla nota piattaforma di streaming on demand a partire dal 10 settembre 2020.

Il regista McG è tornato per dirigere anche questo secondo capitolo, che è stato scritto da Dan Lagana e Brad Morris, Jimmy Warden e lo stesso McG. In calce all'articolo potete dare un'occhiata ad una nuova immagine del film, col primo trailer ufficiale che a quanto pare arriverà nei prossimi giorni.

Il film sarà ambientato due anni dopo gli eventi del capitolo originale col protagonista Cole che, dopo aver sconfitto un culto satanico guidato dalla sua babysitter Bee, sta cercando di dimenticare il suo passato per concentrarsi esclusivamente sul liceo. Ma quando dei vecchi nemici torneranno inaspettatamente, Cole dovrà ancora una volta superare in astuzia le forze del male.

Il cast include Judah Lewis, Emily Alyn Lind, Jenna Ortega, Robbie Amell, Andrew Bachelor, Leslie Bibb, Hana Mae Lee e anche la superstar Bella Thorne. Per altri approfondimenti ecco la recensione di The Babysitter.