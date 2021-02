Bella Thorne sexy e irresistibile balla in lingerie con la pornostar Abella Danger

Attrice e personalità di Onlyfans, la celebre applicazione web diventata famosa recentemente per il suo utilizzo tramite contenuti per adulti, Bella Thorne ha condiviso sui suoi profili social una piccola anteprima dalla sua ultima fatica, la regia di un videoclip che la vede danzare e flirtare in compagnia della pornostar Abella Danger.

Il videoclip si intitola Shake It e come specificato dalla Thorne arriverà in streaming il prossimo 19 febbraio, quando presumibilmente uscirà per l'ascolto anche il singolo su Spotify. Nel filmato possiamo vedere le due attrici, Bella e Abella (tutt'altro che una coincidenza premusmiamo), aggirarsi per una stanza d'albergo in atteggiamenti provocanti e vestite solamente con della lingerie sempre di colore bianco, mettendo in evidenza le curve e il fondo schiena (cui allude il titolo del brano, immaginiamo).

La scorsa estate, Bella Thorne è balzata agli onori della cronaca per essersi iscritta a OnlyFans e aver pubblicato contenuti inediti e ha guadagnato ufficialmente oltre $1 milione dalle entrate della sua iscrizione alla piattaforma in appena 24 ore dal debutto del suo account.

A riportarlo è stata la società stessa, che ha segnalato anche che dopo le prime 24 ore i guadagni della Thorne sono saliti a circa $2 milioni. La modella utilizza OnlyFans per la condivisione di contenuti personali come foto e video mai visti prima, disponibili solo per abbonati paganti. Secondo i suoi rappresentanti, la Thorne risponde anche a tutti i messaggi diretti dai suoi follower su OnlyFans.

Per chi non lo sapesse, OnlyFans promette ai creatori di contenuti la libertà di pubblicare qualsiasi cosa desiderino e nel corso dei mesi il servizio di social media hot si è guadagnato la reputazione di "paywall del porno", come lo definì il New York Times qualche tempo fa.