Bella Thorne, Sean Baker non sta lavorando ad un film sull'Onlyfans da record

Nei giorni scorsi Sean Baker, regista indipendente noto per aver diretto Tangerine e Un sogno chiamato Florida, è stato associato ad un progetto dedicato all'approdo record di Bella Thorne su Onlyfans. A quanto pare, però, le informazioni si sono rivelate incorrette.

"Vorrei chiarire le notizie che su un mio film (documentato o di finzione) dedicato a Onlyfans e basato su Bella Thorne sono false. Non sono legato a questo progetto. In realtà sto sviluppando due film a cui ho dedicato anni di ricerca e amore, e nessuno di questi ha qualcosa a che vedere con la signorina Thorne o Onlyfans."

A inizio mese, tuttavia, il regista ha contattato la Thorne per discutere di un potenziale progetto per il "lontano futuro" che esplorasse "la sua vita e le circostanze che l'hanno portata ad unirsi a Onlyfans", consigliando però all'attrice di confrontarsi con l'industria del sex work: "In quella chiamata, ho consigliato al suo team di consultarci con le sex worker e parlare del suo approccio in modo da non danneggiare l'industria del sex work. Questo è stato tutto il mio coinvolgimento. Io sono dalla loro parte e ho letteralmente dedicato la mia carriera a raccontare storie per eliminare le stigmatizzazioni e normalizzare gli stili di vita che sono sotto attacco. Non farei mai niente che possa danneggiare la comunità. Perciò, tenete presente che questa notizia non è corretta."

Per approfondimenti sul lavoro di Baker, vi rimandiamo alla nostra recensione di Un sogno chiamato Florida.