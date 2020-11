Bella Thorne, sconto su OnlyFans per Black Friday: foto in sexy lingerie, i fan in delirio

Bella Thorne, star della saga di Netflix The Babysitter, ha mandato al settimo cielo i fan nelle scorse ore annunciando su Instagram degli sconti per l'abbonamento alla sua pagina OnlyFans, sconti pensati ovviamente per il Black Friday.

L'attrice e modella, che si è unita alla piattaforma OnlyFans pochi mesi fa, ha deciso di mettersi in saldo per il Black Friday e ha utilizzato i suoi account sugli altri social media per condividere la notizia, rivelando che per le festività ha alcune offerte da proporre ai fan che vogliono iscriversi al suo account.

Ad agosto, Bella Thorne ha fatto notizia quando ha annunciato il lancio di un account OnlyFans per $20 dollari al mese. Questo l'ha portata a raggiungere un record assoluto in termini di profitto sul servizio solo in abbonamento, guadagnando più di 2 milioni di dollari in meno di una settimana, cosa che ha portato anche ad lunga e accesa polemica le altre lavoratrici della piattaforma, che hanno visto la loro popolarità soppiantata. Le sue offerte del Black Friday includono un prezzo di abbonamento di $10 al mese, oltre ad alcune offerte a lungo termine, come tre mesi di accesso al suo account per $21 dollari con un 30% di sconto sul prezzo iniziale, oppure sei mesi per $42 dollari.

Insomma gli sconti del Black Friday arrivano dappertutto ormai, e qualche fan di Bella Thorne potrebbe volerne approfittare!

