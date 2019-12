Bella Thorne sarà la protagonista dell'home invasion Masquerade

Bella Thorne sarà la protagonista di Masquerade, nuovo thriller scritto e diretto da Shane Dex Taylor descritto come un home invasion, secondo quanto riportato da Deadline.

Il film seguirà le vicende della undicenne Casey - interpretata da Alyvia Alan Lind (Daybreak and The Young, The Restless) - mentre cerca di sopravvivere ad un gruppo di sconosciuti entrati in casa sua per rubare una preziosa opera d'arte. I ladri, guidati da Rose (Thorne), non si fermeranno davanti a nulla per ottenere il loro bottino.

Austin Nichols (The Walking Dead) e Mirce Monroe (Cinquanta sfumature di nero) vestiranno i panni dei genitori di Casey, mentre Skyler Samuels (The Gifted) farà parte del gruppo di Rose. Il regista produrrà il film insieme a Steven Schneider e Kenneth Bruce. I produttori esecutivi saranno invece Stuart Manashil, Joe Heath, Corky Taylor, Ron Kirchhoff, Jeff Walz, Brian Dahlin, Roman Terrill, Raja Collins, e John Lind.

La Thorne, che è stata recentemente criticata per una sua foto di Halloween, è anche pronta a fare il suo debutto alla regia con un thriller scritto da Zander Coté, le cui riprese sono fissate per la prossima estate. Conosciuta principalmente per la serie Disney Channel A tutto ritmo, l'attrice è recentemente apparsa in La mia vita con John F. Donovan di Xavier Dolan.