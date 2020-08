Bella Thorne infrange il record di OnlyFans: 1 milione di dollari guadagnato in 24 ore!

Qualche girono fa vi abbiamo riportato la notizia dell'arrivo di Bella Thorne sul social network OnlyFans, una piattaforma il cui obiettivo è la pubblicazione di contenuti per adulti liberi dagli standard di censura di Twitter, Facebook, Instagram e affini.

Ebbene adesso abbiamo un incredibile aggiornamento: l'attrice, regista, modella e influencer Bella Thorne ha stabilito un nuovo record su OnlyFans ha guadagnato ufficialmente oltre $1 milione dalle entrate della sua iscrizione alla piattaforma in appena 24 ore dal debutto del suo account.

A riportarlo è stata la società stessa, che ha segnalato anche che dopo le prime 24 ore i guadagni della Thorne sono saliti a circa $2 milioni. La modella utilizza OnlyFans per la condivisione di contenuti personali come foto e video mai visti prima, disponibili solo per abbonati paganti. Secondo i suoi rappresentanti, la Thorne risponde anche a tutti i messaggi diretti dai suoi follower su OnlyFans.

Per chi non lo sapesse, OnlyFans promette ai creatori di contenuti la libertà di pubblicare qualsiasi cosa desiderino e nel corso dei mesi il servizio di social media hot si è guadagnato la reputazione di "paywall del porno", come lo definì il New York Times qualche tempo fa.

Come potete vedere in calce all'articolo, tuttavia, Bella Thorne ha avvisato i fan: sul suo profilo OnlyFans non ci sono foto di nudo.

Ricordiamo che a settembre l'attrice tornerà su Netflix con The Babysitter 2.