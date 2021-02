Bella Thorne: 'L'immagine Disney è sbagliata per i ragazzi, ecco perché l'ho abbandonata'

Bella Throne in una recente intervista si è scagliata contro il sistema della Disney e il suo continuo sfruttare giovani ragazzini per i propri prodotti, assoggettandoli a una pressione mediatica e psicologica definita "sbagliata" dall'attrice che per anni ha fatto parte di quegli stessi prodotti per famiglie. Ecco cosa ha detto a Fox News.

"Ci sono sicuramente un sacco di pressioni sotto gli occhi della Disney per essere così perfetti. Ed è qui che credo che la Disney stia sbagliando, proprio perché fanno sembrare i loro ragazzini così perfetti. Quell'immagine è molto difficile da sostenere. Inoltre, non mi ha mai rappresentato. Ho sempre voluto fare quello che gli altri non facevano".

Thorne deve appunto il suo successo e la sua popolarità alla serie Disney Channel Shake It Up che la vedeva recitare al fianco di Zendaya e ha detto che i bambini hanno bisogno di vedere dei modelli di vita più realistici così da poter imparare qualcosa dalla vita. "I ragazzini nella loro fase di crescita non hanno bisogno di vedere gente perfetta. Hanno bisogno di vedere ciò che è reale. Devono vedere la diversità, quello che li intriga maggiormente".

Da quando ha lasciato la Disney, Bella Thorne ha stabilito un nuovo record su OnlyFans ha guadagnato ufficialmente oltre $1 milione dalle entrate della sua iscrizione alla piattaforma in appena 24 ore dal debutto del suo account. A riportarlo è stata la società stessa, che ha segnalato anche che dopo le prime 24 ore i guadagni della Thorne sono saliti a circa $2 milioni. La modella utilizza OnlyFans per la condivisione di contenuti personali come foto e video mai visti prima, disponibili solo per abbonati paganti. Secondo i suoi rappresentanti, la Thorne risponde anche a tutti i messaggi diretti dai suoi follower su OnlyFans. Come potete vedere in calce all'articolo, tuttavia, Bella Thorne ha avvisato i fan: sul suo profilo OnlyFans non ci sono foto di nudo.