Bella Thorne, l'ex star Disney manda in delirio i follower: 'Aprirò un profilo OnlyFans'

Nelle scorse ore l'attrice e cantante Bella Thorne ha mandato in delirio aprendo un account ufficiale su OnlyFans, popolare social network pensato per sfidare la censura diffusa su social 'rivali' come Instagram, Twitter e Facebook.

L'ex star della Disney lo ha annunciato in un post su Instagram: per chi non lo sapesse il sito è molto popolare tra le star dell'industria pornografica, sebbene nelle scorse settimane abbia iniziato ad attirare l'attenzione di celebrità come Blac Chyna e Cardi B; il suo funzionamento non potrebbe essere più semplice, dato che basta pagare una tariffa prestabilita alla star di turno per ottenere contenuti esclusivi.

In questo caso, Bella Thorne ha dichiarato che addebiterà ai suoi ammiratori $20 al mese per il materiale, pubblicando inizialmente 17 foto e quattro video. Nel suo teaser su Instagram, la Thorne ha dichiarato: "Scusatemi, ho un annuncio" mentre posa in bikini indossando una collana tempestata di diamanti con la scritta 'sesso'. Parlando alla rivista Paper della sua decisione di aderire all'iniziativa sexy, la star di Assassination Nation ha aggiunto: "OnlyFans è la prima piattaforma in cui posso controllare completamente la mia immagine; senza censura, senza giudizio e senza essere vittima di bullismo online".

La ventiduenne, diventata famosa come la piccola star dello show di Disney Channel Shake It Up, negli ultimi anni ha parlato della positività sessuale, ha diretto un film erotico per il sito per adulti Pornhub e ha continuato a postare i suoi selfie in topless online, spesso scontrandosi con la censura dei social. Prossimamente la rivedremo su Netflix grazie al film The Babysitter 2.