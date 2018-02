Bella Thorne condivide il video musicale dell'OST di Midnight Sun

L'attrice e cantante(You Get Me) mostra il suo talento vocale nel video musicale di "Burn So Bright", il singolo della colonna sonora originale del film Midnight Sun. Date pure un'occhiata al player perché il videoclip mostra scene chiave del film.

Il video musicale mostra l'incantevole bellezza della rossa ventenne la sua "vena" pop, mescolata con i temi edificanti del film di cui è anche protagonista. La clip diventa anche piuttosto "bollente" ad un certo punto, poiché il video include il momento nel film in cui la Thorne e il suo co-protagonista, Patrick Schwarzenegger, si spogliano prima di fare una nuotata nell'oceano!

Midnight Sun è un romantico film strappalacrime sulla diciassettenne Katie Price (Bella Thorne), che vive rinchiusa in casa fin da bambina, per via di una rara condizione genetica: ha una sensibilità alla luce che mette a repentaglio la sua stessa vita. Avendo solo il padre Jack (Rob Riggle) per compagnia, il mondo di Katie si apre solo quando si avventura fuori a suonare la sua chitarra. Una notte, i suoi sogni si avverano, quando viene notata (e parla), con il ragazzo per il quale ha una cotta da sempre, Charlie (Patrick Schwarzenegger); la ragazza lo ha infatti osservato segretamente per anni dalla finestra della sua camera da letto. Mentre si imbarcano in escursioni estive notturne, il rischio per Katie aumenta e, natiralmente, si presenta il dilemma se vivere una vita breve e piena col suo amore, oppure rinchiusa per sempre.

Midnight Sun uscirà nei cinema il 23 marzo 2018 (USA).