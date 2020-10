Bella Thorne, in arrivo un film con Mickey Rourke: a novembre il thriller Girl

Nella giornata di mercoledì Screen Media River ha pubblicato il primo trailer di Girl, un thriller diretto dal regista canadese Chad Faust, al debutto in un lungometraggio. Protagonista del film è Bella Thorne, recentemente apparsa in The Babysitter 2, che divide la scena, tra gli altri, con Mickey Rourke.

Il trailer di Girl è visibile anche all'interno della notizia. Secondo la sinossi del film, "una giovane donna (Bella Thorne) torna nella sua città natale, intenzionata a vendicarsi del padre violento, solo per scoprire che qualcuno l'ha preceduta. Presto si ritrova preda di un sinistro sceriffo (Mickey Rourke) e del suo malvagio fratello (Chad Faust) mentre scopre lentamente un'eredità di famiglia più inquietante di quanto avrebbe mai potuto immaginare."

Il personaggio di Bella Thorne, che non ha un nome ed è definito semplicemente "la ragazza", va quindi in cerca di risposte, dopo aver scoperto che suo padre è stato ucciso il giorno prima del suo arrivo. Il film, presentato in anteprima allo scorso Cinéfest Sudbury, è prodotto da Thomas Michael, Shayne Putzlocher e Sara Shaak. Fanno parte del cast, tra gli altri, anche Glen Gould ed Elizabeth Saunders.

Girl sarà distribuito in alcune sale cinematografiche dal 20 novembre, e sarà poi disponibile in Video On Demand a partire dal 24.

