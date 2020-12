La Bella e La Bestia e quel sottile legame con La La Land

Questa sera su Rai Uno va in onda La Bella e La Bestia, il film del 2017 diretto da Bill Condon, remake in live action dell'omonimo film d'animazione del 1991, tratto dalla celebre fiaba. I protagonisti di questa pellicola sono Emma Watson e Dan Stevens ma, le cose sarebbero potute andare molto diversamente.

La Bella e La Bestia ha infatti un sottile legame con La La Land, il film scritto e diretto da Damien Chazelle che si è quasi aggiudicato la statuetta più ambita agli Oscar del 2017, per poi essere beffato in fase di premiazione da Moonlight.

Secondo quanto riferito, Emma Watson avrebbe dovuto prendere parte alla pellicola che racconta la storia d'amore tra un musicista jazz e un'aspirante attrice ma, poco dopo essere stata contattata per il ruolo della protagonista femminile, ha ricevuto una proposta per interpretare Belle nel live-action della Disney. L'interprete di Hermione non ci ha pensato due volte, e ha deciso di accettare la parte in quello che è da sempre il suo film d'animazione preferito. Al suo posto è stata quindi scelta un'altra Emma, la Stone, che si è aggiudicata addirittura un Oscar come miglior attrice protagonista per la sua interpretazione di Mia Dolan. Al contempo il ruolo del protagonista maschile del remake de La Bella e La Bestia sarebbe dovuto essere di Ryan Gosling ma, l'attore ha preferito al suo posto il ruolo di Sebastian Wilder in La La Land.

