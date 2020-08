Bella Hadid, la rivelazione shock della star: 'Soffro della malattia di Lyme'

A inizio anno il criticato Justin Bieber aveva sorpreso tutti i suoi fan rivelando di aver contratto la Malattia di Lyme, di aver passato un paio di anni molto difficili in cui era persino stato considerato squilibrato, e adesso a confessare di soffrire della stessa, spesso invisibile ma insidiosa malattia è arrivata anche la modella Bella Hadid.

La modella aveva già parlato di alcune avvisaglie durante un'intervista del 2015 con l'Evening Standard, spiegando che "la malattia aveva colpito la sua memoria, tanto che non ricordava neanche come guidare". Non ci riusciva più e in quel periodo molto buio e preoccupante fu costretta anche a vendere il suo amato cavallo perché "impossibilitata a prendersene cura".



La star adesso ha dichiarato di soffrirne inconsapevolmente sin dall'adolescenza, da quando aveva 14 anni, anche se il peggioramento dei sintomi si è acuito solo ultimamente. E la Hadid lo ha scritto nelle sue storie Instagram: "Ogni giorno sento almeno 10 di questi sintomi", indicando per l'esattezza affaticamento, ansia, sensibilità a luce e odori, disordine dell'umore, confusione, battito cardiaco irregolare, difficoltà respiratorie, difficoltà d'esercizio, drastici cambi di peso, nausea e molti altri.



Tra le star che hanno rivelato pubblicamente di soffrire di questa malattia di origine batterica (spesso causata dalle zecche) ci sono anche Avril Lavigne, Richard Gere, Victoria Cabello e Ben Stiller.