La bella estate: su Sky il film di Deva Cassel, figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel

Deva Cassel è la figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel, e se siete curiosi di vedere come si comporta davanti ad una cinepresa non potete perdervi il nuovo film La bella estate, in arrivo in esclusiva su Sky e in streaming su NOW.

Liberamente tratto dall’omonimo romanzo di Cesare Pavese, La bella estate è una storia di formazione di una donna che cresce e vuole scoprire se stessa. Laura Luchetti dirige un film che ci accompagna in un mondo bohémien, libero e senza troppi pregiudizi, un mondo che accoglie Ginia, una giovane donna in cerca della sua identità e dei sentimenti più autentici.

Torino, 1938. A Ginia, che si è appena trasferita in città dalla campagna, il futuro sembra offrire infinite possibilità. Come tutte le ragazze della sua età vorrebbe innamorarsi, e trova il suo uomo in un giovane pittore. A condurla alla scoperta degli ambienti artistici della Torino bohémien è Amelia: poco più grande, sensuale e provocante, è diversa da tutte le persone che abbia conosciuto in vita sua, e pronta a scuotere le sue certezze. Divisa tra il senso del dovere e la scoperta di un desiderio che la confonde, Ginia è travolta da emozioni a cui non osa dare un nome. Durante la sua “bella estate” si arrende finalmente ai propri sentimenti, celebrando il coraggio di essere se stessa.

Nel cast Yile Yara Vianello (Semina il vento), la figlia d’arte Deva Cassel, Nicolas Maupas (Mare Fuori) e, insieme a loro anche Alessandro Piavani, Adrien Dewitte, Cosima Centurioni, Gabriele Graham Gasco e Anna Bellato e Andrea Bosca.

Il film sarà in onda sabato 17 febbraio in prima tv alle 21.15 su Sky Cinema Due, in streaming su NOW e disponibile on demand.