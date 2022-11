La bella e la bestia, primo sguardo allo speciale live action per i 30 anni

Disney e ABC hanno pubblicato la prima immagine della cantante H.E.R. nei panni di Belle e di Josh Groban nei panni della Bestia in Beauty and the Beast: A 30th Celebration, lo speciale live action che celebra il 30° anniversario dell'uscita nelle sale cinematografiche del Classico animato in onda il 15 dicembre su ABC.

Lo speciale sarà disponibile dal giorno successivo sulla piattaforma streaming Disney+. Il film renderà omaggio al film d'animazione con show inediti, set nuovi di zecca e costumi ispirati alla storia.



Disney descrive lo speciale come "in parte film d'animazione, in parte spettacolo dal vivo, 100% di magia Disney".

Oltre ai due protagonisti sopracitati il cast comprende nomi del calibro di Rita Moreno nelle vesti di narratrice, Joshua Henry nel ruolo di Gaston, Martin Short nei panni di Lumière, David Alan Grier nel ruolo di Tockins, Rizwan Manji nei panni di LeFou, Jon Jon Briones nel ruolo di Maurice, Leo Abelo Perry nel ruolo di Chicco e Shania Twain nelle vesti di Mrs. Bric.



Gli spettatori verranno accompagnati in un viaggio memorabile grazie al regista Hamish Hamilton e al produttore esecutivo Jon M. Chu. Qualche anno fa fu realizzata una versione live action: leggete la nostra recensione di La bella e la bestia con protagonista Emma Watson.

La bella e la bestia uscì nelle sale nel 1991 come trentesimo Classico Disney. Il cast vocale originale comprendeva nomi illustri come Paige O'Hara, Robby Benson, Jerry Orbach e soprattutto Angela Lansbury nel ruolo di Mrs. Bric.



Scoprite il nostro approfondimento sui 30 anni di La bella e la bestia, un capolavoro senza tempo.