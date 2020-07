La Bella e la Bestia, il ricordo di Dan Stevens: 'Prima di girare ero terrorizzato'

Il live action Disney del 2017 La Bella e la Bestia aveva un cast di prim'ordine, composto da Emma Watson nel ruolo di Belle, Luke Evans in quello di Gaston e le voci di due attori del calibro di Ewan McGregor e Ian McKellen. Nei panni della Bestia c'era invece Dan Stevens, che ha recentemente raccontato i suoi ricordi di quell'esperienza.

In un'intervista a Indiewire, l'attore ha ammesso che per accettare il ruolo ha dovuto scendere a patti col suo terrore. "Penso che qualcosa debba suscitare la mia curiosità e, anche se questo non vale necessariamente per ogni singolo progetto, se sembra una sfida, magari un po' terrificante ma anche elettrizzante, diventa più attraente" ha spiegato.

È stato così per La Bella e la Bestia. Per la maggior parte delle riprese, Dan Stevens ha indossato una tuta per il motion capture, mentre un'altra sfida stimolante è stata per lui dover cantare. "Mi è piaciuto molto imparare a esibirmi in quel modo, ed è qualcosa che rifarei sicuramente" ha aggiunto parlando del brano Evermore. "E rifarei anche un musical. Mi ha sicuramente aperto le porte a nuove esperienze, e penso che anche in futuro sarà così."

La Bella e la Bestia è uno dei migliori adattamenti live action dei classici Disney, e a distanza di anni continua a colpire l'immaginario del pubblico. Basti pensare che nei mesi scorsi, durante l'emergenza Coronavirus, qualche affezionato fan aveva provato a sdrammatizzare la situazione con un video parodia ispirato a Belle.