La Bella e la Bestia, Disney propose al regista di eliminare le canzoni: 'Siete pazzi?'

Chi non ha canticchiato almeno una volta in vita sua il ritornello di Stia con Noi? Le canzoni de La Bella e la Bestia sono senza ombra di dubbio tra le più riuscite dei Classici Disney, come dimostra l'amore incondizionato che i fan hanno professato nei confronti della colonna sonora del film anche in occasione dell'uscita del live-action.

Live-action che, in realtà, rischiò di collocarsi su binari completamente diversi da quelli su cui viaggiava spedito lo storico film del 1991: pare, infatti, che le intenzioni di Disney fossero quelle di rinunciare per una volta alla formula del musical proprio in occasione del remake con Emma Watson nei panni di Belle.

La proposta fu effettivamente avanzata al regista Bill Condon, che non ebbe dubbi sulla risposta da dare alla produzione: "Con tutto il rispetto, penso che voi siate impazziti. Quelle canzoni sono troppo belle. Investireste tutto questo tempo per fare un colossale, fantastico live-action de La Bella e la Bestia per poi non rifare Stia con Noi?" furono le parole con cui Condon rifiutò categoricamente la proposta avanzata da Disney.

Cosa ne dite? Credete che le canzoni del live-action siano state all'altezza delle versioni originali? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra recensione de La Bella e la Bestia.