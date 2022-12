La Bella e la Bestia, quali sono le differenze tra film animato e live-action?

Gli spettatori degli adattamenti live-action Disney si dividono in due fazioni: quelli che cercano la fedeltà assoluta all'originale e quelli che, invece, apprezzano che vengano apportati dei cambiamenti. Nel caso de La Bella e la Bestia i secondi hanno forse avuto la meglio, viste le tante differenze con il film animato del 1991.

Ma in cosa il live-action con Emma Watson prende le distanze dall'originale? Partiamo dall'incipit: l'adattamento datato 2017 rinuncia infatti ad uno dei momenti più iconici del suo predecessore, ovvero la storia della maledizione raccontata tramite delle vetrate; questa versione della storia ci fornisce inoltre immediatamente delle informazioni sul passato del principe, dandoci addirittura un background che spieghi il suo carattere.

Nel live-action, inoltre, la strega che lancia l'incantesimo è tutt'altro che una breve comparsa, ma un personaggio ricorrente di nome Agata; anche Belle e Maurice subiscono degli stravolgimenti, con il padre della ragazza che da inventore diviene artista, mentre è proprio il personaggio di Emma Watson a ricoprire il ruolo che spettava a suo padre nel film animato.

Cosa dire, poi, di Le Tont? Palesemente innamorato di Gaston, il nostro in questo caso arriva a cedere ai suoi rimorsi e a schierarsi contro il suo amato! Nel live-action sono inoltre presenti, come sempre accade in questi casi, un po' di canzoni originali: Aria, How Does a Moment Last Forever, Days in the Sun, How Does a Moment Last Forever (Montmartre) ed Evermore.

E voi, avete notato altre differenze tra live-action e film animato? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra recensione de La Bella e la Bestia.