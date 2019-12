La Bella e la Bestia, arriva la versione sing along a Disney World Epcot

La Bella e la Bestia, un classico dell'animazione Disney che ha avuto anche un remake live action (leggi qui la nostra recensione), avrà anche una versione sing along, che sarà presentata a gennaio nel parco a tema Disney World Epcot. Il pubblico avrà modo così di cantare alcuni brani del film del 1991.

Le canzoni proposte in versione sing along saranno cinque (Belle, Gaston, Something There, Be Our Guest e, naturalmente, Beauty and the Beast), per un totale di 14 minuti di "esibizione" a cui neanche gli spettatori più stonati, c'è da scommetterci, sapranno resistere.

Saranno proposte anche alcune scene aggiuntive, che chiariranno meglio alcuni aspetti del rapporto tra Belle e la Bestia. Sembra per esempio che non sia stato il destino a unire i due personaggi, ma che buona parte del merito ce l'abbia LeFou (in italiano Le Tont), che si rivelerà la mente dietro alcuni dei retroscena più significativi del film. Per esempio, è lui che ha realizzato l'iconico abito giallo di Belle, ed è lui che ha liberato gli uccelli che in una famosa scena beccano il cibo dalle mani dei due. Momenti ironici, pensati per suscitare la risata del pubblico, e che raccontano la storia dalla prospettiva di LeFou.

In un'altra scena sembra invece che i borbottanti scagnozzi di Gaston si ribelleranno al loro ruolo subalterno e all'idea di essere sempre dati per scontati.

Angela Lansbury doppierà ancora Mrs Potts (Mr Bric nella traduzione italiana) e Jesse Corti darà voce a LeFou.

Il regista della versione sing along di La Bella e la Bestia è Don Hahn, già produttore della versione animata e del live action, per il quale si era pensato anche a un sequel con Gaston protagonista.