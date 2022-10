Belfast: ecco quando e come vedere in esclusiva su Sky il film nominato agli Oscar

Belfast, il film che ha trasformato Kenneth Branagh in un record vivente dei premi Oscar, si prepara a debuttare in prima tv in esclusiva sui canali di Sky Cinema.

L'appuntamento è fissato per domenica 9 ottobre alle 21.15 su Sky Cinema Due, ma anche alle 21.45 anche su Sky Cinema Drama e in streaming su NOW e disponibile on demand: premiato per la migliore sceneggiatura agli Oscar e ai Golden Globe ed eletto miglior film straniero ai David di Donatello, Belfast è un film che nasce dall'esperienza diretta di Branagh, che ne ha curato anche la sceneggiatura.

La storia segue un bambino di nove anni nel suo cammino verso l’età adulta in un mondo che si è improvvisamente capovolto: la sua comunità stabile e amorevole e tutto ciò che pensava di aver capito sulla vita sono cambiati per sempre. Ma la gioia, le risate, la musica e la magia formativa dei film rimangono. Nel cast la candidata al Golden Globe Caitríona Balfe, il premio Oscar Judi Dench, Jamie Dornan, Ciarán Hinds e il giovanissimo esordiente Jude Hill.

Come citato in apertura, con Belfast Kenneth Branagh ha stabilito un nuovo record agli Oscar, superando Walt Disney, George Clooney e Alfonso Cuaron per il maggior numero di nomination ricevute in categorie diverse: ben sette, ovvero film dell'anno, regia, attore protagonista, attore non protagonista, sceneggiatura originale, sceneggiatura non originale e cortometraggio live-action.