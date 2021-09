Belfast, Kenneth Branagh vince il TIFF 2021: prenotato un posto per gli Oscar 2022?

Dopo essere stato il pezzo da novanta del Telluride Film Festival appena poche settimane fa, è notizia delle ultime ore che l'interessante Belfast di Kenneth Branagh ha trionfato all'edizione 2021 del prestigioso Toronto International Film Festival, vincendo il premio più ambito, il People's Choice Award, il riconoscimento del pubblico.

Il dramma d'epoca girato in bianco e nero dall'autore di Thor e Assassinio sull'Orient Express ha trionfato al TIFF 2021, dunque, battendo importanti contendenti (anche molto apprezzati dalla critica) come Scarborough di Shasha Nakhai e il nuovo film di Jane Campion con Benedict Cumberbatch (qui la nostra recensione di The Power of the Dog), che si sono classificati rispettivamente secondi e terzi nell'edizione di quest'anno.



Nella sezione Midnight Madness a trionfare è stato invece il Titane di Julia Ducournau, già vincitore lo scorso luglio della Palma d'Oro al Festival del Cinema di Cannes 2021. Tra gli altri vincitori del TIFF di quest'anno c'è anche Ste. Anne, The Grave Digger's Wife di Khadar Ayderus e a Night of Knowing Nothing del regista Payal Kapadia.



Va detto in vista degli Oscar 2022, che ogni film vincitore del People Choice's Award al Toronto International Film Festival negli ultimi 9 anni è sempre stato stato candidato agli Academy Award nella categoria Miglior Film, dunque l'ultima fatica di Kenneth Branagh potrebbe essere tra i competitor principali della prossima edizione.



Per ulteriori approfondimenti, vi lasciamo al trailer ufficiale di Belfast.