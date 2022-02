Belfast, Kenneth Branagh da record: nominato in 7 categorie diverse, battuto Walt Disney

Con le nomination ai prossimi Premi Oscar annunciate oggi, Kenneth Branagh ha battuto il record di maggior nomination in categorie diverse ottenendo ben otto riconoscimenti. Il regista, grazie alla sua ultima regia, Belfast, ha battuto così i precedenti record che erano appartenuti a nomi quali Alfonso Cuarón, George Clooney e Walt Disney.

Le nomination agli Oscar 2022 annunciate oggi hanno, infatti, visto Kenneth Branagh rompere un record che durava da anni e che hanno consentito a Branagh di diventare il primo a Hollywood a essere nominato agli Oscar in sette diverse categorie nella sua carriera: Branagh è infatti stato candidato nel corso della sua carriera come regista (per Enrico V), attore protagonista (per Enrico V), attore non protagonista (per Marilyn), per il miglior cortometraggio, per la miglior sceneggiatura non originale (per Hamlet) e da oggi grazie a Belfast anche come produttore e autore della sceneggiatura originale (oltre a ottenere una seconda nomination come regista).

Prima di lui avevano fatto meglio solamente Alfonso Cuarón, George Clooney e Walt Disney, anche se quest'ultimo era stato candidato anche per la categoria dei produttori di cortometraggi, che oggi non esiste più.

Belfast è stato un successo al Toronto International Film Festival e si è aggiudicato il People's Choice Award. Questa particolare storia inizia a Belfast nel 1969 e racconta la vita di un ragazzo innocente che cresce nella città apparentemente tranquilla di Belfast, preoccupato per la sua cotta nei confronti di una compagna di classe cattolica, e ricevendo preziosi consigli da suo padre: "sii buono, figliolo. E se non puoi essere buono..fai attenzione" un mantra che potrebbe riassumere la pellicola. La situazione precipita quando iniziano i disordini in città, tra autobombe esplosive e scazzottate per strada, diventa chiaro che Belfast non è più un luogo sicuro per una famiglia in cui crescere i propri figli. Il padre del ragazzo infatti vuole trasferire tutti in un altro paese e il bambino vorrebbe che i suoi nonni venissero con loro, avendo uno stretto legame con il nonno interpretato da Ciarán Hinds.

Su queste pagine potete recuperare il trailer di Belfast, prossimamente al cinema.