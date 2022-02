Belfast, Kenneth Branagh commenta il record agli Oscar: 'E' surreale!'

Tra le nomination ai Premi Oscar 2022 annunciate oggi, spicca il record segnato da Kenneth Branagh, che con le nomination per il suo Belfast supera i record di Alfonso Cuarón, George Clooney e Walt Disney. Ecco come l'attore e regista ha commentato il suo nuovo primato!

Se alla vigilia delle nomination in molti si aspettavano che Belfast sarebbe stato candidato almeno tra i migliori film, pochi si sarebbero aspettati le 7 nomination ricevute, che hanno permesso a Kenneth Branagh di entrare nella storia come il primo a essere nominato in 7 diverse categorie in tutta la sua carriera. Ecco tutte le nomination agli Oscar per Belfast di Kenneth Branagh.

Branagh ha seguito l'annuncio delle nomination dallo studio londinese in cui lavora, come ha raccontato poche ore fa: "Me l'hanno fatto notare, ma mentre li ascoltavo ogni pensiero di questo tipo fuggiva dalla mia testa" ha detto in riferimento al suo nuovo primato. "Ero nervosissimo. Ho incrociato tutte le dita nella speranza che ci arrivasse qualche tipo di riconoscimento".

"Quando l'adrenalina cala, non fai altro che pensare a quanto sia surreale anche solo essere parte del discorso. Avrebbero potuto chiedermi come mi chiamo e non sarei stato in grado di rispondere" ha aggiunto il regista.

Commentando il sorpasso dei colleghi Clooney, Cuarón e Disney, ha dichiarato: "Essere in compagnia di queste persone è molto emozionante. Ciò che ammiro di loro e di altri registi è quanto sia bello vedere degli storyteller muoversi in cerca di nuovi punti di vista sul lavoro che portano avanti".

Belfast è un film fortemente ispirato alla gioventù di Branagh nella città nord-irlandese, "una storia così personale che sarebbe stato impossibile affidarla a uno sceneggiatore, anche se in passato ho lavorato con grandissimi autori. C'era una ragione per cui dovevo essere io a scriverlo e una ragione perché non facessi parte del cast".

"Per me, si riduce tutto al racconto di una storia, da quale punto di vista la affronti" ha proseguito Kenneth Branagh. "Il privilegio di poter raccontare storie è quello di poter usare tutte le parti di un processo creativo. Non avrei mai immaginato che sarebbe stato riconosciuto in questo modo".