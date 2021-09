Belfast, l'Irlanda degli anni '60 nel trailer del nuovo film di Kenneth Branagh

È stato presentato in anteprima giovedì sera al Telluride Film Festival Belfast, il nuovo film di Kenneth Branagh, che promette di essere il suo lavoro più autobiografico. Le riprese del film con Judi Dench e Jamie Dornan erano partite nel settembre 2020, e Focus Features ha pubblicato il primo trailer ufficiale.

Il trailer di Belfast è visibile anche all'interno della notizia: la clip inizia con una panoramica sulla zona industriale della capitale dell'Irlanda del Nord, mentre la voce narrante recita: "Abbiamo tutti una storia da raccontare, ma ciò che le rende tutte differenti non è come finisce la storia, ma piuttosto il luogo in cui inizia..."

A questo punto il colore lascia spazio a un suggestivo bianco e nero (la fotografia è di Haris Zambarloukos), e scorrono le immagini di una Belfast degli anni '60, epoca in cui è ambientato il film.

Kenneth Branagh, che abbiamo visto anche nel blockbuster Tenet di Christopher Nolan, ha scritto e diretto quella che viene definita "una commovente storia d'amore, risate e perdita", sullo sfondo della musica e dei tumulti sociali che hanno scosso l'Irlanda del Nord in uno dei decenni più turbolenti del secolo scorso.

Fanno parte del cast, tra gli altri, anche Caitriona Balfe, Jude Hill e Ciaran Hinds. In calce alla notizia è visibile anche la locandina ufficiale del film. Belfast sarà presentato anche al Toronto International Film Festival, prima dell'uscita nelle sale, prevista per novembre.