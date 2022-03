Belfast, c'era anche Kenneth Branagh nel finale alternativo del film

La dimensione autobiografica di Belfast è chiara sin dai primi fotogrammi del film: la storia del piccolo Buddy riprende per lunghi tratti l'infanzia trascorsa dal regista Kenneth Branagh proprio tra le strade della capitale dell'Irlanda del Nord, ma l'idea iniziale era quella di rendere la cosa ancora più esplicita.

A raccontarlo è stato lo stesso Kenneth Branagh che, dopo aver commentato il clamoroso record di Belfast alle nomination agli Oscar, ha svelato il finale alternativo che avrebbe visto il regista stesso tornare in città nei panni di un Buddy diventato ormai adulto.

"C'era questa versione del film in cui la versione adulta di Buddy faceva ritorno a Belfast, e vi do tre tentativi per indovinare da chi sarebbe stato interpretato" sono state le parole del regista, che ha scherzato sull'evidente matrice autobiografica della sua opera. "Alla fine, comunque, quella sequenza non ci è sembrata adatta" ha poi concluso la star di Assassinio sul Nilo, spiegando la scelta di chiudere il film con l'addio della famiglia di Buddy a Belfast.

E voi, avete visto il film di Kenneth Branagh? Pensate che meriti il successo riscosso presso l'Academy? Quali delle tante nomination pensate meritino effettivamente di essere convertite in Oscar? Diteci la vostra nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra recensione di Belfast.