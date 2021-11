Belfast, ecco il nuovo emozionante trailer dal film di Kenneth Branagh

Universal Pictures ha rilasciato il trailer italiano di Belfast, film scritto e diretto da Kenneth Branagh in bianco e nero, che si svolge durante il Conflitto nordirlandese alla fine degli anni '60. Fanno parte del cast Jude Hill, Ciaran Hinds, Jamie Dornan, Caitriona Balfe e Judi Dench.

Belfast è stato un successo al Toronto International Film Festival e si è aggiudicato il People's Choice Award prenotando probabilmente una nomination ai prossimi Academy Award. Il trailer inizia con il personaggio interpretato da Dench (la nonna), che spiega che la parte più importante della storia di una persona "non è come finisce la storia, ma piuttosto, il luogo in cui inizia". Questa particolare storia inizia a Belfast nel 1969 e racconta la vita di un ragazzo innocente che cresce nella città apparentemente tranquilla di Belfast, preoccupato per la sua cotta nei confronti di una compagna di classe cattolica, e ricevendo preziosi consigli da suo padre: "sii buono, figliolo. E se non puoi essere buono..fai attenzione" un mantra che potrebbe riassumere la pellicola.

La situazione precipita quando iniziano i disordini in città, tra autobombe esplosive e scazzottate per strada, diventa chiaro che Belfast non è più un luogo sicuro per una famiglia in cui crescere i propri figli. Il padre del ragazzo infatti vuole trasferire tutti in un altro paese e il bambino vorrebbe che i suoi nonni venissero con loro, avendo uno stretto legame con il nonno interpretato da Ciarán Hinds.

Belfast è una commovente storia di amore, risate e perdita nell'infanzia di un ragazzo tra la musica e il tumulto sociale della fine degli anni '60. La pellicola sarà al cinema dal 12 novembre, e per i fan più curiosi: scoprite l'omaggio a Thor in Belfast nel nostro approfondimento.