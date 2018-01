Beirut, primo trailer ufficiale del thriller drama con Jon Hamm e Rosamund Pike

È oggi grazie ache possiamo mostrarvi il primo trailer ufficiale di, thriller drama diretto da) che vede come protagonisti Baby Driver ) e).

Scritta da Tony Gilroy, la storia del film segue un diplomatico americano (Hamm) fuggito in Libano nel 1972 dopo un tragico incidente avvenuto in casa sua. Dieci anni dopo l'evento, il protagonista viene richiamato in una Beirut devastata dalla guerra da un'agente operativo della CIA (Pike) con lo scopo di negoziare la vita di un suo amico che aveva lasciato tempo primo al suo destino.



Beirut vede nel cast anche Dean Norris, Larry Pine e Shea Whigham, per un'uscita prevista nelle sale americane il prossimo 13 aprile 2018. Per il mercato italiano non c'è ancora nessuna notizia, ma visti i recenti sviluppi per questo genere di film in territorio nostrano c'è da scommettere che possa evitare le sale e sbarcare direttamente su Netflix, ormai sostituitasi a una pessima distribuzione.