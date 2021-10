Being the Ricardos, Nicole Kidman e Javier Bardem nel trailer del biopic di Aaron Sorkin

Il primo ciak di Being the Ricardos risale alla fine di marzo, e nella giornata di martedì Amazon Prime Video ha presentato il trailer ufficiale del film, che avrà per protagonisti Nicole Kidman e Javier Bardem. Il film, diretto da Aaron Sorkin, sarà in alcuni cinema selezionati dal 10 dicembre, per poi arrivare sulla piattaforma streaming il 21.

Being the Ricardos è un biopic, incentrato sulla vita di Lucille Ball e suo marito Desi Arnaz, e ripercorre una settimana nella vita della coppia, impegnata nella produzione di un episodio della loro sitcom di successo I Love Lucy nel 1952.

Il trailer del biopic di Aaron Sorkin è visibile all'interno della notizia. Nicole Kidman, che ha recentemente ricordato il matrimonio con Tom Cruise, appare trasformata, e nel filmato il suo personaggio rivela di di aver accettato di partecipare allo show solo per stare più vicina a Desi.

"L'unica cosa migliore di una storia che la gente non conosce è una storia che la gente crede di conoscere, ma si sbaglia" ha affermato Aaron Sorkin in una recente intervista con EW. "Il produttore Todd Black ha passato più di un anno a raccontarmi storie su Lucille Ball e Desi Arnaz che non avevo mai sentito. Per esempio, che Lucy fosse accusata di essere comunista. C'erano molti punti di attrito, ed è quello che cerco quando voglio raccontare una storia. [...] Quindi ho pensato che se avessi potuto raccontare la storia durante una settimana di produzione di I Love Lucy, avrebbe potuto uscirne qualcosa di buono. E così ho provato a scriverlo."