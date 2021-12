Being the Ricardos, Nicole Kidman: "All'inizio ero ansiosa di interpretare Lucille Ball"

La scelta di Nicole Kidman come Lucille Ball in Being the Ricardos ha fatto molto discutere. Sembra che l'attrice stessa non fosse molto convinta del ruolo in questo biopic anticonvenzionale, e che Sorkin e il produttore abbiano dovuto penare per farla rinsavire. Kidman lo ha raccontato a Live with Kelly and Ryan.

"All'inizio non lo ero [ansiosa di interpretare questo ruolo]", ha ammesso Kidman. "All'inizio, Aaron Sorkin ha scritto questa sceneggiatura che quando inizi a leggerla non puoi fermarti. Una raccomandazione a tutti: 'Se riuscite a mettere le mani su questa sceneggiatura, leggetela perché è molto buona. È bella come un grande romanzo." Ma poi, quando la realtà del fatto che avrei dovuto interpretarla [Lucille Ball] mi ha colpita, ho pensato: 'A cosa ho detto di sì?' Al che poi ho detto: 'Oh no, non vado bene. Tutti pensano che non vada bene, quindi cercherò di evitare questo [ruolo].' E il produttore Todd Black e Aaron Sorkin erano entrambi tipo, 'Assolutamente no.' Ero in Australia e loro continuavano a dire 'No'. E per fortuna, perché poi sono stata molto grata di questo, e mi sono innamorato di lei".

Come dichiarato anche dall'attrice, Sorkin e Black l'hanno difesa, perché le polemiche non sono di certo cessate. Il regista ha dichiarato di non voler portare sullo schermo una rappresentazione fisica o vocale di queste persone, ma l'essenza di una vicenda e dei suoi protagonisti. Kidman ha dunque continuato a lavorare, sostituendo al meglio Cate Blanchett, prima scelta nel ruolo, che ha lasciato il progetto.

Cosa ne pensate di questa polemica?