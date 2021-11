Being the Ricardos, i fan contro Nicole Kidman: 'Un furto a Debra Missing'

"Debra Missing è stata derubata di quel ruolo. Lei sì che avrebbe dovuto interpretare Lucille Ball", "Debra Missing È Lucille Ball. Nicole Kidman è completamente inadatta", "Debra Missing le somiglia incredibilmente e ha gli stessi numeri comici , ma hanno scelto Nicole Kidman perché ha un nome più importante. Onestamente, Lucille merita di meglio", "Non capirò mai perché abbiano scelto una donna che non riesce a muovere i muscoli del viso per interpretare una delle donne più divertenti che siano mai esistite" sono alcuni dei commenti al vetriolo che è possibile leggere in queste ore su Twitter.

I will never understand why they cast a woman who can’t move her face to play the funniest woman who ever lived. My friend Debra Messing is the only real choice to play Lucille Ball ♥️ @DebraMessing pic.twitter.com/PXetiQMLjW — Tara Dublin (@taradublinrocks) November 11, 2021

debra messing has the uncanny resemblance and comedic chops but they really cast nicole kidman because she’s more of a name. lucille deserves better honestly pic.twitter.com/C0c6Z7gbNv — kat✨ (@sugarysaturn) November 11, 2021

Debra Messing IS Lucille Ball ... Nicole Kidman is woefully miscast. pic.twitter.com/nnEGdggHHB — Ian Hartley ★ (@IanHartley_) November 11, 2021